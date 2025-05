Boom dell’extra-alberghiero l’impegno di Confesercenti | un corso di formazione per professionalizzare gli host

Il crescente successo del turismo extra-alberghiero, con oltre 3.400 strutture e un aumento del 31% nel 2024, richiede professionalità e qualità. Per rispondere a questa domanda, Confesercenti introduce un corso di formazione dedicato agli host, promuovendo uno standard elevato e sostenibile, e rafforzando l’impegno del settore nel caratterizzare un’offerta turistica sempre più competitiva e qualificante.

Il boom del turismo extra-alberghiero è stato certificato dai dati 2024 presentati martedì 20 maggio da Visit Bergamo: 3.443 strutture, in crescita del 31% rispetto al 2023 e addirittura del 94% sul 2019. La città in testa, poi Sebino, Val Brembana e hinterland. Un fenomeno che da tempo enti e istituzioni provano a governare, cercando una sponda in norme come l’obbligatorietà del Codice Identificativo Nazionale, strumento che sta facendo emergere molte realtà che prima operavano in una sorta di zona grigia: l’impatto sui numeri sarà ancora maggiore sul 2025, ma Bergamo si conferma tra le province più diligenti con il 92,62% di CIN rilasciati, pari a 3. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Boom dell’extra-alberghiero, l’impegno di Confesercenti: un corso di formazione per “professionalizzare” gli host

