Bonus donne un aiuto per favorire le assunzioni

SUL SITO INPS. Previsto l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 24 mesi. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bonus donne, un aiuto per favorire le assunzioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Bonus donne da 650 euro al mese, come ottenerlo e quanto dura

Dal 16 maggio, il Governo introduce un bonus di 650 euro mensili per incentivare le assunzioni di donne nelle aziende private.

Ecco il bonus donne 2025: incentivi sul lavoro

Il bonus donne 2025, atteso con grande interesse, arriva con il decreto Coesione. Questo incentivo offre un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono donne, contribuendo a promuovere l'occupazione femminile.

Bonus Giovani e Donne 2025: Chi ne ha Diritto, Come Richiederli e Importi

Nel 2025 saranno attuati i decreti per il Bonus Giovani e il Bonus Donne, agevolazioni destinate a favorire le assunzioni in queste categorie.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bonus donne, un aiuto per favorire le assunzioni

Si legge su ecodibergamo.it: SUL SITO INPS. Previsto l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 24 mesi.

Bonus donne: ecco a chi spetta e chi ne ha diritto. Tutti i dettagli e la scadenza

Lo riporta ilsussidiario.net: Il bonus donne è un aiuto economico che viene offerto ai datori di lavoro per incentivarli ad assumere donne all'interno della propria azienda ...

Bonus donne 2025, 650 euro al mese per favorire l’occupazione femminile: come funziona

Scrive informazione.it: L’Inps ha reso noti i dettagli operativi del Bonus Donne 2025 , un’agevolazione prevista dal Decreto Coesione che punta a incentivare l’assunzione di lavoratrici in condizioni di svantaggio. Destinato ...