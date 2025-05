Bonny Inter Marotta vuole chiudere | ecco la cifra chiesta dal Parma

Bonny Inter è l'ultima novità di calciomercato, con Beppe Marotta determinato a chiudere l'affare. Il Parma ha infatti comunicato la cifra richiesta per la cessione dell’attaccante, alimentando l’interesse delle tifoserie. Nuove indiscrezioni emergono sulla trattativa, offrendo uno sguardo esclusivo sui retroscena di questa operazione di mercato.

Bonny Inter è l’ultima voce di calciomercato, Beppe Marotta vuole chiudere il colpo mentre viene svelata la cifra chiesta dal Parma per la trattativa . Bonny Inter, arrivano nuove preziose indiscrezioni sull’ultima voce di calciomercato. A svelare i retroscena sulla trattativa ci ha pensato questa mattina in edicola Tuttosport. Vediamo cosa scrive il noto giornale piemontese sul futuro del calciatore accostato ai nerazzurri, un breve passaggio: BONNY INTER – Caratteristiche che l’Inter ha rivisto in Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, Marotta vuole chiudere: ecco la cifra chiesta dal Parma

