Bonelli legge i nomi delle vittime a Gaza | appello a sanzioni contro Netanyahu

Angelo Bonelli di Avs legge in Parlamento i nomi e le età delle vittime civili a Gaza, principalmente bambini, in un'appello per sanzioni contro Netanyahu. La lunga lista, letta nell'Aula della Camera, evidenzia la gravità del conflitto e sottolinea la necessità di un'azione urgente. Questa iniziativa accompagna la mozione unitaria del centrosinistra sul Medio Oriente.

Nomi ed età. Tutti bambini. Un lunghissimo elenco che Angelo Bonelli di Avs sta leggendo nell'Aula della Camera scegliendo questa via per illustrare la mozione unitaria del centrosinistra su Gaza e Medio Oriente. Sono, ha detto prima di iniziare a leggere la "lista, lunga, molto lunga" i nomi delle " vittime dei bombardamenti del criminale Netanyahu a Gaza". Bonelli, che nel leggere i nomi dei bambini morti ha avuto più volte la voce rotta dalla commozione, ha definito un "pessimo segnale" l'assenza del ministro Antonio Tajani in Aula e invitato con forza il governo a "dire sì alle sanzioni " e chiedendogli di "schierarsi dalla parte giusta della storia" contro quella che ha definito una vera e propria "pulizia etnica". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonelli legge i nomi delle vittime a Gaza: appello a sanzioni contro Netanyahu

