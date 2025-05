Blitz in un' abitazione piena di droga la cocaina nascosta nel forno e in una cassa acustica | arrestato 44enne

Durante un'operazione antidroga nella provincia di Foggia, i Carabinieri hanno effettuato un blitz in un’abitazione di Troia, trovando cocaina nascosta nel forno e in una cassa acustica. Un 44enne, pregiudicato e agli arresti domiciliari, è stato arrestato in flagranza. Continua l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga sul territorio.

Nell'ambito di recenti servizi di contrasto al traffico di droga predisposti dall'Arma sul territorio provinciale, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne di Troia, pregiudicato, all'atto del controllo detenuto agli arresti domiciliari, nel.

