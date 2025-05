Bisseck Inter Tuttosport sicuro | Per questa offerta può partire E in Uk quel club vuole…

Bisseck Inter, protagonista di importanti novità di mercato, potrebbe presto lasciare l'Inter per un club in Inghilterra. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, il talento di Simone Inzaghi è al centro di un'offerta sicura, che potrebbe aprire nuove frontiere per il calciomercato estivo 2025. Una situazione che potrebbe rivoluzionare il futuro del giovane nerazzurro.

Bisseck Inter, arriva super novità sul futuro del talento di Simone Inzaghi, ecco per quale offerta può partire il nerazzurro, in Inghilterra un club.. Buona parte del calciomercato estivo targato 2025 potrebbe passare da Bisseck Inter. Un accostamento di parole che, come rivelato da Tuttosport questa mattina in edicola, potrebbe essere messo sul tavolo dei partenti in casa dei nerazzurri al raggiungimento di determinate condizioni. Vediamo un breve passaggio dal blasonato quotidiano piemontese: BISSECK INTER – «Come contraltare, partite da roccia pura, vedi Inter-Arsenal, ma anche gol importanti, in casa col Cagliari, capaci di valere il rinnovo per il calciatore e l’interesse di plurime squadre straniere sull’atleta, oggi valutato sui 40 milioni dopo essere stato prelevato per 7 circa due anni fa. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, Tuttosport sicuro: «Per questa offerta può partire». E in Uk quel club vuole…

