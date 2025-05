Bisseck alla Onana magie e disastri! C’è il West Ham | il prezzo dell’Inter – TS

La parabola di Yann Aurel Bisseck ricorda quella di Onana, tra magie e disastri. Mentre il West Ham mostra interesse, l’Inter controlla il prezzo, soffermandosi su un talento ambivalente. La stagione del tedesco è un susseguirsi di attimi di luce e ombra, riflettendo la crescente attrattiva di un calciatore che diventa protagonista nel mercato internazionale.

La parabola di Yann Aurel Bisseck sta assumendo tratti sempre “onaniani”, ossia somiglianti a quelli di Onana. Come il portiere, anche il tedesco alterna partite incredibili ad orrori clamorosi. Ma sul mercato è ambito. Il West Ham c’è e l’Inter fa il prezzo. PARABOLE – La stagione di Bisseck all’Inter sta prendendo sempre più le sembianze della prima e unica di André Onana, che peraltro stasera si giocherà la finale di Europa League contro il Tottenham. Il difensore tedesco, infatti, ha alternato in questa annata prove superbe come quelle contro Arsenal o Barcellona, con giocate importanti (vedi il gol contro Cagliari ) ad errori clamorosi da matita rossa. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck alla Onana, magie e disastri! C’è il West Ham: il prezzo dell’Inter – TS

