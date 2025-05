Bisogna essere un po’ sinistroidi con le boiserie anche nel cu**o per essere riconosciuti come attori in Italia | Michele Morrone contro il circoletto romano

Per essere riconosciuti come attori in Italia, bisogna un po' essere “sinistroidi” e curare il dettaglio, anche nelle boiserie. Michele Morrone si è scagliato contro il “circoletto romano”, riecheggiando le parole di Giuliana De Sio, che nel 2018 definì il cinema italiano come un circo dove lavorano sempre gli stessi. Uno snodo tra tradizione e critica, che alimenta il dibattito sul sistema dello spettacolo.

“Il cinema? Un circoletto: lavorano sempre gli stessi”. Le parole di Giuliana De Sio, rilasciate a “ Belve ” nel 2018, sono tornate alla ribalta nuovamente ieri sera, martedì 20 maggio, durante l’intervista di Michele Morrone, sempre nella stessa trasmissione. L’attore, diventato famoso nel mondo grazie al film di Netflix “365 giorni”, ha raccontato delle difficoltà che ha riscontrato a sbarcare il lunario nel nostro cinema. Ma il motivo c’è. “Qui in Italia è come se, per essere riconosciuti come artisti, come attori, uno deve avere un po’ l’aria del poeta maledetto, che si fa la canna, che c’ha il teschio in mano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna essere un po’ sinistroidi, con le boiserie anche nel cu**o per essere riconosciuti come attori in Italia”: Michele Morrone contro il “circoletto” romano

