Beautiful | tensioni tra Zende conflitti di famiglia e misteriosa scomparsa di Eric

Da maggio 2025, "Beautiful" si anima di tensioni tra Zende e Ridge e di una misteriosa scomparsa di Eric. La settimana dal 25 al 31 promette colpi di scena e sorprese, coinvolgendo personaggi amati e controversi. Tra conflitti famigliari e segreti nascosti, le nuove puntate offriranno intrighi e sviluppi irresistibili per tutti gli appassionati della soap.

Beautiful promette una serie di colpi di scena e novità nelle puntate trasmesse dal 25 al 31 maggio 2025, offrendo intriganti sviluppi che coinvolgono personaggi tanto amati quanto controversi. In particolare, la settimana si apre con tensioni tra Zende e Ridge, dove il giovane accusa il padre di favoritismi sul luogo di lavoro, riaffermando il

