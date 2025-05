BARBARA D’URSO E QUELLA NOTA SUGLI OSTACOLI INSORMONTABILI PER APPRODARE IN RAI

Barbara D'Urso, protagonista di un’impasse senza precedenti, non può tornare in Rai come conduttrice. Una nota ufficiale conferma l’impossibilità di rivederla in onda dopo due anni, lasciando senza precedenti un settore già segnato da ostacoli insormontabili. La sua vicenda solleva interrogativi sul rapporto tra personaggi di prima fascia e la programmazione della televisione pubblica italiana.

Barbara d’Urso non può tornare in tv o meglio non può mettere piede in Rai, almeno come conduttrice. Una nota fatta filtrare dalla Rai certifica una situazione senza precedenti. Mai infatti era successo che un volto televisivo di prima fascia per ben due anni consecutivi non potesse condurre un programma, non per sua volontà ma per “ostacoli insormontabili”. Il tutto non fa rima con capricci o richieste economiche fuori mercato ma con un veto imposto dalla politica. Adnkronos ha fatto uscire una nota, arrivata dai piani alti Rai, che riporta: Niente da fare per Barbara D’Urso sugli schermi Rai, almeno per ora. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO E QUELLA NOTA SUGLI “OSTACOLI INSORMONTABILI” PER APPRODARE IN RAI

Altri articoli sullo stesso argomento

BARBARA D’URSO E QUELLA NOTA SUGLI “OSTACOLI INSORMONTABILI” PER APPRODARE IN RAI

Barbara D'Urso, figura di punta della televisione italiana, si trova attualmente impossibilitata a tornare in Rai come conduttrice.

Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai!

Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

RAI1: BARBARA D’URSO VERSO IL SABATO POMERIGGIO. SALVINI REGISTA DELL’OPERAZIONE

Matteo Salvini sembra aver guidato il ritorno di Massimo Giletti in Rai, e ora si parla di un possibile rilancio di Barbara d’Urso, assente dalla tv da due anni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il ritorno di Barbara D’Urso in Rai sembra ormai sfumato a causa di ostacoli insormontabili, e per ora non ci sono programmi in vista nella prossima stagione. Dopo essere stata allontanata da Mediaset, la sua possibilità di rientrare su Rai 1 si riduce ulteriormente, con anche l’ipotesi di Stranamore ormai tramontata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sfuma il ritorno in Rai di Barbara D’Urso: “Ostacoli insormontabili”

Si legge su fanpage.it: Secondo le ultime indiscrezioni, per il momento si sarebbe arenata ogni ipotetica trattativa per portare su Rai1 la nota conduttrice ...

Barbara d’Urso: il suo possibile ritorno in Rai si complica, nuove opportunità in vista?

Segnala ecodelcinema.com: Barbara d'Urso, dopo il divorzio da Mediaset e due anni di assenza, vede sfumare il progetto di Stranamore in Rai e valuta nuove opportunità con Warner Discovery, attualmente in fase di riflessione.

Barbara d’Urso in Rai con un nuovo programma? Ecco la verità

Segnala novella2000.it: In queste ultime settimane si è insistentemente parlato di un possibile arrivo di Barbara d’Urso in Rai. Adesso però spunta la verità sulle voci di corridoio. Ecco cosa sta accadendo e le ultime news ...