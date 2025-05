Auto si schianta contro il muro paura per due donne a Calco

Paura a Calco, nel Lecchese, dove due donne di 53 e 58 anni sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Una vettura si è schiantata contro il muro lungo via Cornello, sulla SS342, a ora di pranzo. L’incidente si aggiunge alle numerose cronache di incidenti sulle strade della zona, generando preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza.

Ennesimo incidente sulle strade del Lecchese, questa volta in Brianza. Una vettura è finita fuori strada a Calco, in via Cornello lungo la SS342, a ora di pranzo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne, di 53 e 58 anni. La chiamata al numero unico per le emergenze (112) è scattata. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Auto si schianta contro il muro, paura per due donne a Calco

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Auto si schianta contro il muro, paura per due donne a Calco

Un incidente ha scosso Calco, in Brianza, durante l’ora di pranzo, quando un'auto si è schiantata contro il muro lungo via Cornello, sulla SS342.

Incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro

Incidente sull'autostrada Messina-Catania, intorno alle 14: una Ford Fiesta, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un muro di contenimento nei pressi di Roccalumera.

Auto si schianta contro il new jersey e si capovolge: donna ferita sulla E45

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 17 maggio 2025, lungo la E45 a Città di Castello. Un'auto, sbandando e senza coinvolgere altri veicoli, si è schiantata contro il new jersey e si è capovolta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un grave incidente in autostrada a Calco ha coinvolto due donne, con un'auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. La guidatrice è fuggita dopo l'incidente, lasciando una ragazza ferita a bordo. Tre persone sono state trasportate in ospedale, e l'intera situazione ha suscitato grande paura tra i residenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto si schianta contro il muro, paura per due donne a Calco

Lo riporta leccotoday.it: Il sinistro intorno alle 13 lungo la SS342. La vettura ha concluso la sua corsa a bordo strada: una 53enne e una 58enne sono state soccorse e trasportate in ospedale ...

Incidente sull’Aurelia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro: morti marito e moglie

fanpage.it scrive: I coniugi Lorenzo e Giuseppa Lupo sono deceduti nel pomeriggio di ieri sull'Aurelia, a Tarquinia, dopo che la loro auto si è schiantata contro il muro ...

Auto si schianta contro muro, la guidatrice scappa lasciando a bordo una ragazza ferita

Come scrive notiziediprato.it: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di cinta di un’abitazione, poi scappa insieme a una passeggera lasciando in auto una ragazza di 28 anni ferita. È successo questa mattina, 12 ...