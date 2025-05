Auto esce di strada dopo il frontale | tre ragazzi in ospedale

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio, lungo la Statale 45 bis a Gavardo, si è verificato un grave incidente frontale tra un’auto e un furgone. Tre ragazzi sono finiti in ospedale, mentre l’auto è uscita di strada dopo lo scontro. La Polizia Stradale di Desenzano sta ancora accertando le cause dell’incidente, che ha suscitato molto dolore e preoccupazione.

Pauroso incidente nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio lungo la Statale 45 bis, nel territorio di Gavardo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Desenzano, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. A seguito del violento impatto, la. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto esce di strada dopo il frontale: tre ragazzi in ospedale

Approfondisci con questi articoli

Esce di strada e si ribalta, muore all’interno della sua auto impazzita

Un tragico incidente ha scosso la comunità nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, quando un'auto si è ribaltata su una strada di collegamento.

Auto esce di strada nella notte a Castell'Aicardi: conducente grave al Maggiore

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, un grave incidente stradale si è verificato a Castell'Aicardi, nel comune di San Secondo Parmense.

Paura in strada: auto si ribalta dopo uno scontro frontale, quattro feriti

Arezzo, 17 maggio 2025 – Paura in strada questa mattina a San Firenze, dove un violento scontro frontale tra due auto ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli.

Se ne parla anche su altri siti

L'auto esce di strada e sfiora il pubblico che riesce a scappare: strage sfiorata alla Fasano-Selva

Secondo bari.repubblica.it: Momenti da brivido durante la 66° Coppa Selva di Fasano, andata in scena nello scenario pugliese per il campionato Italiano Velocità Montagna Sud. Una delle automobili, la numero 75, ha perso il contr ...

Auto esce di strada: tre feriti a Scandiano, uno è grave

Lo riporta nextstopreggio.it: Grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 2:00, a Scandiano in via Brolo di Sotto, all’altezza del distributore di carburanti. Un’autovettura con a bordo tre uomini è uscita di strada e, d ...

Esce di strada e si ribalta con l’auto ad Arcevia: seriamente ferito il conducente

Secondo valmisa.com: Alle ore 10:00 circa di lunedì 19 maggio, i Vigili del fuoco di Arcevia sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi in via San Martino. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ...