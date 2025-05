Attivato a Santa Teresa di Spoltore il dispositivo mangiaplastica un premio per chi ricicla di più FOTO

A Santa Teresa di Spoltore è stato attivato il nuovo dispositivo mangiaplastica in piazza Marino di Resta, vicino alla scuola primaria "Tiziana Fagnani". Inaugurato martedì 20 maggio, premia chi ricicla di più attraverso un sistema di registrazione delle bottiglie raccolte. Un’iniziativa che promuove il riciclo e la sensibilizzazione ambientale nella comunità.

È stato attivato ufficialmente in piazza Marino di Resta (accanto alla scuola primaria "Tiziana Fagnani") a Santa Teresa di Spoltore il dispositivo mangiaplastica. L'inaugurazione si è tenuta nella giornata di martedì 20 maggio. Il dispositivo registra l’utente e il numero di bottiglie. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Attivato a Santa Teresa di Spoltore il dispositivo mangiaplastica, un premio per chi ricicla di più [FOTO]

