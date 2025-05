Atteso forte maltempo scattano nuove allerte meteo

A causa del forte maltempo atteso, la Regione Lombardia ha emesso nuove allerte meteo, con tre bollettini gialli per temporali intensi, rischio idraulico e idrogeologico. Le precipitazioni saranno localmente forti e persistenti, rendendo la situazione critica e richiedendo massima attenzione.

Non sarà semplice pioggia, ma maltempo vero con precipitazioni localmente intense. Regione Lombardia ha intensificato l'allerta meteo, diramando nel pomeriggio di mercoledì tre nuovi bollettini di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico.

Atteso forte maltempo, scattano nuove allerte meteo

In Lombardia scattano nuove allerte meteo a causa di un aggravarsi del maltempo. Previste precipitazioni intense e forti temporali, con criticità di livello giallo.

Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento

Arezzo, 16 maggio 2025 – Un violento vento ha flagellato Sansepolcro, causando ingenti danni al patrimonio arboreo locale.

Meteo, vortice Mediterraneo in arrivo: forte maltempo e possibili nubifragi

Un vortice nord africano si appresta a colpire il Mediterraneo, portando forte maltempo e possibili nubifragi in Sicilia.

In Toscana, si attendono forti temporali e grandinate a causa di un vortice mediterraneo in arrivo. Le allerte meteo sono scattate, con possibili nubifragi e allagamenti, come quello della SS36, dove gli automobilisti sono stati messi in salvo. Un giorno all'insegna del maltempo, con condizioni meteo estreme che causano danni e conseguenze rilevanti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Secondo leccotoday.it: In vigore nel nostro territorio bollettini di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali forti e idrogeologico. In Brianza attenzione alta anche sul fronte idraulico ...

