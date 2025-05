Atalanta conto alla rovescia per la festa col Parma | domenica 25 l’ultima al Gewiss

L'Atalanta si prepara alla festa di chiusura al Gewiss Stadium, domenica 25 contro il Parma. Una gara importante, alle 20:45, che segnerà l'ultima di campionato. Gasp potrebbe schierare i giocatori meno impiegati, mentre il Parma, con Deprato e Mihaila, lotta per la salvezza. Arbitra Marinelli di Tivoli, pronto a dirigere questa conclusione di stagione.

Con i ducali, alle ore 20,45, nell'ultima di campionato Gasp ritroverà Djimsiti e dovrebbe dare spazio a chi ha giocato meno. La squadra di Chivu si gioca la salvezza con il bergamasco Delprato e l'ex Mihaila. Arbitra Marinelli di Tivoli.

