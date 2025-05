Astronomia architettura e geometria | un convegno per ‘attraversare il tempo’

Venerdì 23 maggio, il convegno ‘Attraversare il tempo’ esplorerà le affascinanti intersezioni tra astronomia, architettura e geometria. Un evento aperto a tutti in live streaming e in presenza a Palazzo Schifanoia, che inviterà i partecipanti a scoprire come queste discipline antiche e moderne si intreccino per svelare i segreti del nostro passato e del nostro universo.

Architettura, geometria e astronomia: il fascino delle intersezioni tra queste tre discipline sarà al centro del convegno 'Attraversare il tempo', in programma venerdì 23 maggio alle ore 9 in live streaming aperta a tutti, e in presenza per gli iscritti nella sala conferenze di palazzo Schifanoia.

Astronomia, architettura e geometria: un convegno per ‘attraversare il tempo’

Il convegno "Attraversare il tempo" esplora le affascinanti intersezioni tra astronomia, architettura e geometria, discipline che da sempre guidano la nostra comprensione del mondo e del passato.

Il convegno "Attraversare il tempo" a Unife esplora le affinità tra astronomia, architettura e geometria, rivelando come queste discipline antiche si intreccino nel dialogo tra scienza e arte, permettendo di comprendere meglio le civiltà passate e le architetture che ci circondano, e offrendo spunti per innovare il nostro rapporto con lo spazio e il tempo. 🔗Ne parlano su altre fonti

