Assurdo a Foggia | rubano auto davanti al proprietario e lo minacciano con un taser

A Foggia, questa sera intorno alle 22, una banda di quattro persone ha rubato un'auto di lusso davanti al proprietario, minacciandolo con un taser. L'episodio si configura come una rapina, con il commando che ha portato via la Mercedes nonostante le urla di resistenza. Un caso assurdo che ha sconvolto la zona di Corso del Mezzogiorno.

Foggia, il furto del Suv «in diretta»: rubano l'auto sotto gli occhi del proprietario, il video diventa virale

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: FOGGIA - «Pronto? Mi stanno rubando la macchina!»: è la voce disperata del proprietario di un'Audi SQ5, al telefono con le forze dell'ordine, mentre denuncia impotente il furto della sua auto ...

CRIMINALITA' Furti d’auto nelle province di BAT e Foggia: il fenomeno resta allarmante

Riporta statoquotidiano.it: Le province di Barletta-Andria-Trani (BAT) e Foggia continuano a essere tra le aree italiane più colpite dai furti d’auto ...

Bat e Foggia: i furti d’auto nelle due province, tra «cavalli di ritorno» e cannibalizzazioni

Da lagazzettadelmezzogiorno.it: Alfredo D’Agostino, questore di Foggia: «I furti di auto sul territorio provinciale hanno subito un aumento del 13% e invece un decremento a livello cittadino» ...