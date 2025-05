Assolombarda Golf Tour 2025 | 96 professionisti e 70 neofiti nei migliori golf club della Lombardia

L'Assolombarda Golf Tour 2025, con 96 professionisti e oltre 70 neofiti, ha conquistato i migliori golf club della Lombardia, tra cui il Golf Brianza Country Club a Usmate Velate. Un evento record che ha unito business, sport e networking, offrendo un'occasione unica di crescita e connessione tra le eccellenze regionali.

96 professionisti e oltre 70 neofiti si sono riuniti sul green del Golf Brianza Country Club a Usmate Velate durante la seconda tappa dell'Assolombarda Golf Tour 2025. L'evento, caratterizzato da cifre da record, ha offerto un'occasione unica di unione tra business, sport e relazioni, disegnando un'esperienza che ha coinvolto appieno tutti i partecipanti.

