Aspettando Dan | Trigoria in attesa del nuovo allenatore della Roma

Aspettando il ritorno di Dan Trigoria, la Roma si prepara a salutare Claudio Ranieri, che domenica sera condurrà la sua ultima partita da bordo campo. Un capitolo importante si chiude, lasciando una squadra viva, competitiva e in sintonia con il suo pubblico. Ora, l'attenzione si concentra sul nuovo allenatore, fervente di speranze e progetti per il futuro dei giallorossi.

Domenica sera, all’ombra della Mole, Claudio Ranieri dirigerà per l’ultima volta la Roma da bordocampo. Il tecnico di San Saba chiuderà la sua ennesima missione, centrando l’Europa per i giallorossi e lasciando un gruppo vivo, competitivo e soprattutto riconciliato con i suoi tifosi. Ma, se il presente è chiaro, il futuro ha ancora il volto sfocato di un mistero. Il club ha scelto il nuovo tecnico, questo è certo. A Trigoria lo sanno, ma nessuno parla. E fuori, nel mondo romanista, cresce l’impazienza. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Aspettando Dan: Trigoria in attesa del nuovo allenatore della Roma

