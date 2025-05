Ascolti tv i dati del 20 maggio 2025

Il debutto di "Doc" su Rai1 il 20 maggio 2025 ha registrato un ottimo riscontro, coinvolgendo 2,6 milioni di spettatori con il 14,7% di share. La serata si è conclusa con l’ultima puntata di "Maria Corleone 2" su Canale5, che ha attirato 1,78 milioni di telespettatori (10,8%). Ecco i principali dati auditel della giornata.

Bene il riadattamento della celebre fiction italiana. Nella serata di ieri, martedì 20 maggio 2025, su Rai1 il debutto di Doc ha coinvolto 2.608.000 spettatori pari al 14.7% di share. Poi, suCanale5 l’ultima puntata di Maria Corleone 2 registra 1.778.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Belve porta a casa 1.412.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 Le Iene ottengono 1.842.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3 il ritorno di Che Ci Faccio Qui non va oltre 598.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca  totalizza un a. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 20 maggio 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Dati Auditel e ascolti tv ieri sera, 11 maggio 2025: 20% di share per "Le indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai 1, 10% per "Lo Show dei Record" su Canale 5

Nella serata di domenica 11 maggio 2025, la competizione per gli ascolti televisivi ha visto protagonisti due programmi di successo su Rai 1.

Ascolti tv ieri sera 20 maggio 2025, la sfida tra Belve, Maria Corleone e Le Iene in prima serata, ecco i dati Auditel

Ieri sera, 20 maggio 2025, i principali programmi in prima serata hanno registrato interessanti ascolti, con la sfida tra Belve di Rai 2 e Le Iene di Italia 1 che ha attirato molte attenzioni.

Ascolti tv: DOC, Maria Corleone 2, Le Iene | Dati Auditel, martedì 20 maggio 2025

Martedì 20 maggio 2025 si sono affrontate le principali reti italiane: Rai1 con “Doc” e Canale 5 con “Maria Corleone 2”.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Ascolti tv martedì 20 maggio: chi ha vinto tra DOC Nelle tue mani, Belve e Maria Corleone 2

Si legge su fanpage.it: Gli ascolti tv di martedì 20 maggio 2025. Chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la versione americana di Doc-Nelle tue mani, Rai 2 con Belve e Canale5 con ...

Ascolti tv lunedì 19 maggio: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo

fanpage.it scrive: Chi ha vinto tra la penultima puntata della fiction Rai1 Gerri e la serata evento di Canale5 Il Volo, Tutti per uno - il viaggio nel tempo ...

Ascolti tv ieri (19 maggio): Il Volo frena Gerri, Gregoraci sempre più giù

Riporta libero.it: La fiction Rai ottiene il 17,7% di share, Giletti meglio di Porro e Formigli, Audiscion cala a picco e tocca il 3%: tutti i numeri e i dati Auditel ...