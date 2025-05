Ascolti tv del 20 maggio Belve e Doc contro Maria Corleone 2

Il 20 maggio, il panorama televisivo ha offerto una vasta gamma di programmi: su Rai 1 è tornato Doc – Nelle tue mani nella versione americana con Molly Parker, mentre su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve. Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Maria Corleone 2, offrendo agli spettatori un mix di intrattenimento e approfondimenti.

Martedì 20 maggio su Rai 1 è tornato Doc – Nelle tue mani ma nella versione americana dove Luca Argentero, alias il Dottor Fanti, è stato sostituito dalla dottoressa Amy Larsen (Molly Parker). Su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve mentre su Canale 5 abbiamo visto una nuova puntata di Maria Corleone 2. Rai 1 ha quindi mandato in onda il primo di cinque episodi della versione americana di Doc- Nelle tue mani, come il Dottor Fanti anche la Dottoressa Amy Larsen, in seguito a un incidente stradale, perde la memoria di otto anni della sua vita.

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%)

Il 11 maggio 2025, gli ascolti tv hanno mostrato risultati interessanti: la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha dimostrato di avere un buon riscontro, mentre Lo Show dei Record ha collezionato un ottimo risultato.

Dati Auditel e ascolti tv ieri sera, 11 maggio 2025: 20% di share per "Le indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai 1, 10% per "Lo Show dei Record" su Canale 5

Nella serata di domenica 11 maggio 2025, la competizione per gli ascolti televisivi ha visto protagonisti due programmi di successo su Rai 1.

Ascolti TV | Domenica 11 Maggio 2025. Lolita Lobosco va forte anche in replica (20%) e doppia Lo Show dei Record (10.9%)

Ieri sera, domenica 11 maggio 2025, la programmazione televisiva ha riservato grandi momenti di intrattenimento.

