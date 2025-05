ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2025 | LA PREMIERE DI DOC MARIA CORLEONE LE IENE BELVE FLORIS

Ecco gli ascolti televisivi del 20 maggio 2025: debutto della serie americana Doc, finale di Maria Corleone e appuntamenti con Le Iene, Belve e Floris. Ecco i dati di ieri, tra programmi di approfondimento, fiction e talk show, che hanno catturato l’attenzione del pubblico nel corso della serata.

ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 20 maggio 2025 con il debutto di Doc (serie tv americana) e il finale di stagione di Maria Corleone. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Doc – x (x + x) Doc – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Uomini e Donne – x + x L’Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Maria Corleone 2 – x Maria Corleone 2 – x L’Isola dei Famosi + X-Style – x + x Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Giro d’Italia 10^ Tappa – x Giro all’Arrivo – x Processo alla Tappa – x Referendum 2025 – x Tg Sport – x Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post + Pres. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2025: LA PREMIERE DI DOC, MARIA CORLEONE, LE IENE, BELVE, FLORIS

Approfondisci con questi articoli

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%)

Il 11 maggio 2025, gli ascolti tv hanno mostrato risultati interessanti: la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha dimostrato di avere un buon riscontro, mentre Lo Show dei Record ha collezionato un ottimo risultato.

Dati Auditel e ascolti tv ieri sera, 11 maggio 2025: 20% di share per "Le indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai 1, 10% per "Lo Show dei Record" su Canale 5

Nella serata di domenica 11 maggio 2025, la competizione per gli ascolti televisivi ha visto protagonisti due programmi di successo su Rai 1.

Ascolti TV | Domenica 11 Maggio 2025. Lolita Lobosco va forte anche in replica (20%) e doppia Lo Show dei Record (10.9%)

Ieri sera, domenica 11 maggio 2025, la programmazione televisiva ha riservato grandi momenti di intrattenimento.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascolti tv martedì 20 maggio: chi ha vinto tra DOC Nelle tue mani, Belve e Maria Corleone 2

Scrive fanpage.it: Gli ascolti tv di martedì 20 maggio 2025. Chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la versione americana di Doc-Nelle tue mani, Rai 2 con Belve e Canale5 con ...

Ascolti tv lunedì 19 maggio: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo

Come scrive fanpage.it: Chi ha vinto tra la penultima puntata della fiction Rai1 Gerri e la serata evento di Canale5 Il Volo, Tutti per uno - il viaggio nel tempo ...

Ascolti tv ieri (19 maggio): Il Volo frena Gerri, Gregoraci sempre più giù

Lo riporta libero.it: La fiction Rai ottiene il 17,7% di share, Giletti meglio di Porro e Formigli, Audiscion cala a picco e tocca il 3%: tutti i numeri e i dati Auditel ...