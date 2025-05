Arrestato un amico del tifoso caduto dagli spalti e gravemente ferito | un video lo inchioda

Un amico di un tifoso di baseball caduto dagli spalti e rimasto gravemente ferito è stato arrestato, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza che lo inchiodano. La vicenda, caratterizzata da una drammatica svolta, solleva comunque molte domande sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità coinvolte.

