arrestato in flagranza massimo coppola il sindaco di sorrento intascava mazzette

Grossi guai per Massimo Coppola, il sindaco di Sorrento, in provincia di Napoli. Il primo cittadino, avvocato di 48 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per reati contro la pubblica amministrazione. Ne ha dato mandato la Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Colto in flagranza di reato. Coppola, che alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche, è stato colto in flagranza di reato, nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine. 🔗Leggi su Open.online