Arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento Massimo Coppola | intascava una mazzetta

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri mentre intascava una mazzetta durante una cena post-evento sportivo. L’episodio ha suscitato clamore, e al primo cittadino viene contestato il reato di induzione indebita. La vicenda si inserisce in un’ampia indagine sulle infiltrazioni mafiose e sulla corruzione nel territorio.

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola è stato bloccato ieri sera dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense mentre intascava una mazzetta, nel corso di una cena a cui ha preso parte dopo un evento sportivo. Al momento al primo cittadino viene contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il sindaco è un avvocato, 48 anni. Alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento Massimo Coppola: intascava una mazzetta

Leggi anche questi approfondimenti

Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Sorrento: arrestato in flagranza di reato il sindaco Massimo Coppola durante un blitz della Guardia di Finanza.

“Stava intascando una mazzetta”, arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento

Durante un blitz delle Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato catturato in flagranza di reato mentre riceveva una mazzetta.

Terremoto in Costiera: arrestato il sindaco di Sorrento

In seguito a un blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagranza di reato.

Se ne parla anche su altri siti

“Stava intascando una mazzetta”, arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli: le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola nel corso di un’operazione coordinata dalla Procura ...

Massimo Coppola, arrestato il sindaco di Sorrento: fermato in flagranza mentre intascava una mazzetta

Lo riporta msn.com: Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Merano, la nuova ...

Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Scrive ilmattino.it: Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Non sono ancora noti i dettagli dell'operazione, coordinata dalla Procura ...