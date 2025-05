Arrestato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola

Massimo Coppola arrestato, inchiesta della Procura di Torre Annunziata. Contestati reati contro la pubblica amministrazione. 🔗Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Arrestato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola

Argomenti simili trattati di recente

‚ÄúStava intascando una mazzetta‚ÄĚ, arrestato in flagranza il sindaco di Sorrento

Durante un blitz delle Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato catturato in flagranza di reato mentre riceveva una mazzetta.

Massimo Moratti: ¬ęDovevo fare il sindaco di Milano, ecco cosa mi disse Berlusconi. L'Inter? Col Barcellona mi ha emozionato¬Ľ

Massimo Moratti riflette sul suo sogno di diventare sindaco di Milano e rivela le parole di Berlusconi che lo hanno ispirato.

Massimo Moratti avrebbe potuto essere sindaco di Milano: ‚ÄúSarebbe stato fantastico‚ÄĚ

Massimo Moratti ha rivelato durante un'intervista al Corriere che, sebbene il ruolo di sindaco di Milano lo avrebbe affascinato, ci sono stati motivi validi che lo hanno dissuaso da questa avventura.

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Massimo Coppola, arrestato il sindaco di Sorrento: fermato in flagranza per mazzette

Da ilmessaggero.it: Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Merano, la nuova sindaca Katharina Zeller si toglie la fascia ...

Arrestato il sindaco di Sorrento

ansa.it scrive: La Procura contesta reati contro la pubblica amministrazione, sarebbe stato bloccato a una cena mentre intascava del denaro (ANSA) ...

Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Si legge su ilmattino.it: Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Non sono ancora noti i dettagli dell'operazione, coordinata dalla Procura ...