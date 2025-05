Arrestato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola per reati contro la pubblica amministrazione

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Torre Annunziata, con l’accusa di reati contro la pubblica amministrazione. Avvocato di 48 anni, Coppola si trova ora coinvolto in un’indagine che riguarda presunte irregolarità nelle sue funzioni pubbliche, suscitando grande attenzione e inquietudine nella comunità.

La Guardia di Finanza ha arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola: secondo quanto si apprende la Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, contesta al primo cittadino reati contro la pubblica amministrazione. Il primo cittadino è un avvocato, 48 anni. Alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche. Coppola è stato bloccato ieri sera dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense mentre intascava una mazzetta, nel corso di una cena a cui ha preso parte dopo un evento sportivo.

