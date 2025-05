Arrestato il sindaco di Sorrento | accusato di corruzione in flagranza

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagranza di reato per corruzione durante un'operazione della Guardia di Finanza. Avvocato e primo cittadino dal 2020, Coppola è finito in manette ieri sera. Segui gli aggiornamenti su questo grave episodio di corruzione che coinvolge il rappresentante delle istituzioni locali.

Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, è stato arrestato in flagranza di reato nella serata di ieri durante un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione della Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. L'accusa: avrebbe intascato una mazzetta. Secondo quanto riferito dalle autorità, Coppola è accusato di aver ricevuto una tangente, ipotesi che configura gravi reati contro la pubblica amministrazione.

