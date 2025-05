Aritigiani importante incarico a livello nazionale per Matilde Petracca

Matilde Petracca, segretaria generale di Confartigianato Imprese Lecco, ha ottenuto un prestigioso incarico a livello nazionale entrando nel Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione degli artigiani. Un riconoscimento importante che rafforza il ruolo di un’esponente leccese nel panorama delle politiche di sviluppo e formazione del settore artigianale italiano.

Un altro importante incarico oltre i confini locali per un esponente di Confartigianato Lecco. Il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, Matilde Petracca, è infatti entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la.

Scrive leccotoday.it: Fondartigianato è uno strumento strategico per sostenere, attraverso la fondamentale leva della formazione, la crescita del sistema produttivo. Si occupa dei fabbisogni formativi delle piccole imprese ...