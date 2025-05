Appalti su PagoPA gli avvisi per le gare pubblicate da gennaio ad aprile AVVISO Anac alle stazioni appaltanti

Dal gennaio ad aprile 2025, le stazioni appaltanti che hanno avviato procedure di affidamento sono tenute a versare il contributo previsto dall’ANAC, attraverso avvisi generati su pagoPA. Questi avvisi sono consultabili nel Portale dei pagamenti ANAC, in conformità con le indicazioni fornite dall’Autorità, per garantire trasparenza e regolarità nelle gare pubbliche.

Le stazioni appaltanti che hanno attivato procedure di affidamento tra gennaio e aprile 2025 sono tenute a versare il contributo previsto in favore dell’Anac. Gli avvisi di pagamento, generati tramite la piattaforma pagoPA, sono consultabili all’interno del Portale dei pagamenti Anac. Lo comunica Anac con avviso del 15 maggio. L'articolo Appalti, su PagoPA gli avvisi per le gare pubblicate da gennaio ad aprile. AVVISO Anac alle stazioni appaltanti . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

