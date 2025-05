Antonella Postorino insignita docente dell' anno al Senato

La professoressa Antonella Postorino, docente presso l’Istituto Vitrioli Principe di Piemonte Galileo Galilei Pascoli di Reggio Calabria, ha ricevuto il prestigioso premio "Docente dell’anno" dal quotidiano Istruzionenews.it. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza educativa e l’impegno della docente, insignita anche dalla consacrazione al Senato, testimonianza del suo valore e della sua dedizione.

Alla professoressa Antonella Postorino, docente presso l’istituto comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte Galileo Galilei Pascoli di Reggio Calabria, è stato conferito nei giorni scorsi il Premio nazionale "Docente dell’anno", promosso da Istruzionenews.it in collaborazione con l’associazione. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Antonella Postorino insignita docente dell'anno al Senato

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei”

Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

Isola dei Famosi, buffonata falsi ritiri: il caso Angelo Famao, Leonardo Brum e Antonella Mosetti

L’Isola dei Famosi 2025 si trasforma in una buffonata, tra ritiri sorprendenti e polemiche imperanti.

Isola dei Famosi, Antonella Mosetti scoppia in lacrime all’improvviso: “Fermate tutto!”

un modo stravolgente. Nel recente episodio de "L'Isola dei Famosi", Antonella Mosetti ha trovato la forza di esprimere il suo dolore, scoprendo quanto sia difficile mostrare la vulnerabilità in un clima di competizione.

Approfondimenti da altre fonti

Antonella Postorino insignita docente dell'anno al Senato

Lo riporta reggiotoday.it: Il riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche il tributo all’intera categoria, quotidianamente impegnata nella formazione delle nuove generazioni ...