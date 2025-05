Amministrative in 117 comuni | scontri a Genova Ravenna Matera Taranto Assisi Lamezia Rende e Paola

Si avvicinano le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui città come Genova, Ravenna, Matera, Taranto, Assisi, Lamezia e Paola. La prima tornata si terrà domenica 25 e lunedì 26, con municipi di varie dimensioni, da oltre 15.000 abitanti a centri più piccoli. Un importante appuntamento per il valore rappresentato da comunità di diverse dimensioni sul territorio nazionale.

Si torna alle urne in vista delle amministrative, con la prima tornata fissata per domenica 25 e lunedì 26, in 117 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale. 31 comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, mentre 86 hanno dimensioni pari o inferiori a tale cifra. A questi si aggiungono i 9 comuni della .

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui quattro capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Il 25 e 26 maggio 2026, ben 117 comuni italiani delle Regioni a statuto ordinario andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in vari comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Durante le recenti elezioni amministrative in 117 comuni, si sono verificati scontri a Genova, Ravenna, Matera, Taranto, Assisi, Lamezia, Rende e Paola, evidenziando tensioni e sfide politiche. In particolare, in Calabria si registra una crisi crescente, mentre le sfide tra candidati continuano a caratterizzare il panorama elettorale in diverse città italiane.

Il 25 e 26 maggio 2025 si vota in 117 comuni italiani, tra cui Genova, Ravenna, Taranto e Matera; in Calabria e Sicilia tornano sfide politiche cruciali con candidati di Pd, M5S e centrodestra.

Sono quattro i capoluogo di provincia e i comuni ... amministrative 2025, domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà nelle regioni a statuto ordinario per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei ...