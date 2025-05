America' s Cup a Napoli Tommaso Chieffi | Campo di regata unico spettacolo assicurato

A Napoli, teatro dello spettacolo unico dell'America's Cup, Tommaso Chieffi guidarà le competizioni in un campo di regata mozzafiato. Con un palmarès di 29 titoli mondiali, quattro edizioni di Coppa America e un collare d’oro del CONI, il sangue napoletano si anima in un'atmosfera di passione e sfida tra i migliori porti del mondo.

Cinque campagne di Coppa America, quattro porti: Valencia, Auckland, Freemantle, San Diego, collare d?oro del Coni, ventinove volte campione del mondo, olimpico, sangue napoletano. Chapeau di. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup a Napoli, Tommaso Chieffi: «Campo di regata unico, spettacolo assicurato»

