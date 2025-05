Ambiente Tiso Accademia IC | Bene calo gas serra in Ue ma bisogna fare di più

Il calo delle emissioni di gas serra in UE, certificato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, è un passo incoraggiante. Tuttavia, Carmela Tiso dell’Accademia Iniziativa Comune sottolinea la necessità di azioni più incisive e investimenti maggiori per una vera transizione ecologica, affinché si possa affrontare efficacemente la crisi climatica e garantire un futuro sostenibile.

Carmela Tiso (Accademia Iniziativa Comune): “Calo delle emissioni incoraggiante, ma servono azioni più incisive e investimenti per una vera transizione ecologica”. “Il calo delle emissioni di gas serra in Europa, recentemente certificato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, rappresenta un segnale incoraggiante, ma non sufficiente. È un passo nella giusta direzione, ma il cammino verso la neutralità climatica entro il 2050 è ancora lungo e richiede uno sforzo più deciso e coordinato da parte di tutti gli Stati membri “, dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

