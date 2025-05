Alzheimer parola composta da lettere dure Lo spettacolo a teatro

Venerdì 23 maggio alle 21 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, va in scena “Alzheimer, una parola composta da lettere dure”. Un spettacolo teatrale che porta in scena le voci dei protagonisti, i ragazzi del progetto VIVA, offrendo un coinvolgente racconto sulle sfide e le emozioni legate a questa malattia. Un appuntamento da non perdere per riflettere e sensibilizzare.

L’alzheimer arriva a teatro con le voci dei protagonisti. Appuntamento alle ore 21 di venerdì 23 maggio al Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Titolo “Alzheimer, una parola composta da lettere dure”. Raccontano i protagonisti, i ragazzi del progetto VIVA: “la nostra performance è il frutto di. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Alzheimer, parola composta da lettere dure”. Lo spettacolo a teatro

Altri articoli sullo stesso argomento

Alzheimer, parola composta da lettere dure, una pièce teatrale per ricordare le oltre 10 mila famiglie coinvolte

Alzheimer, una parola dura che racchiude tante storie di lotta e speranza. Venerdì 23 maggio, al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, si terrà una pièce teatrale per ricordare le oltre 10 mila famiglie colpite da questa malattia.

“Alzheimer, parola composta da lettere dure”

Arezzo, 21 maggio 2025 – “Alzheimer, parola composta da lettere dure”. Un evento speciale al teatro di Castiglion Fiorentino con confronto e performance teatrale il 23 maggio alle ore 21, dove le voci dei protagonisti portano in scena le sfide e le emozioni legate a questa malattia.

Leone XIV parla ai cronisti: “Beati gli operatori di pace”. Ma in Italia la parola dei media resta ancora un’arma

Nel suo primo discorso ai giornalisti, Papa Leone XIV esalta la Beatitudine "Beati gli operatori di pace".

Su questo argomento da altre fonti

“Alzheimer, parola composta da lettere dure”

Scrive lanazione.it: Confronto e poi performance teatrale al teatro di Castiglion Fiorentino. Il 23 maggio alle ore 21 ...

Alzheimer, parola composta da lettere dure, una pièce teatrale per ricordare le oltre 10 mila famiglie coinvolte

Segnala lanazione.it: Venerdì 23 maggio ore 21.00 – Teatro Mario Spina, l’Alzheimer raccontato da chi lo ha affrontato nella vita reale ...

L’Alzheimer è contagioso? Una lettera su Nature scatena il panico

Lo riporta quotidianosanita.it: cioè già sulla ‘famigerata’ lettera a Nature, i ricercatori inglesi avessero speso chiare parole per sottolineare chiaramente come “non esista nulla che suggerisca che l’Alzheimer sia ...