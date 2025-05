Allerta meteo su parte d' Abruzzo per tutta la giornata

Un'allerta meteo gialla è stata emanata dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 21 maggio, per gran parte dell'Abruzzo. Previsti temporali e criticità idrogeologica su vari bacini, con rischio di allagamenti e inconvenienti. Rimane fondamentale seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

Un'allerta meteo è in corso dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 21 maggio, in buona parte dell'Abruzzo. Il Centro funzionale ha comunicato che per la giornata di oggi è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico temporali su Abru-b (bacino dell'Aterno), Abru-d1 (bacino.

