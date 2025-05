Aiutatemi ad essere onesto | l’ultimo saluto al pittore naif ‘O Poeta

Addio a ‘O Poeta’, il pittore naif e poeta di Marcianise scomparso a 74 anni. Antonio Mandarino, figura amata e popolare, lascia un’eredità fatta di colori e parole, testimonianza di uno spirito libero e anticonvenzionale. La sua arte e il suo sorriso resteranno impresse nel cuore della città, celebrando la vita di un’artista autentico e speciale.

