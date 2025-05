Ad Ardesio torna la 13esima edizione di ‘come d’incanto’

Ad Ardesio torna la 13ª edizione di ‘Come d’incanto’, il festival degli artisti di strada che trasforma il borgo in un luogo di magia e meraviglia. Organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà domenica 25 maggio tra vie e piazze animate da spettacoli sorprendentemente affascinanti. Un giorno da vivere all’insegna dell’incanto, tra emozioni, arte e poesia.

Le vie e le piazze del borgo di Ardesio si riempono ancora una volta di magia ed incanto in occasione della 13esima edizione di Come d'incanto», il festival degli artisti di strada che, organizzato dalla Pro Loco Ardesio, si terrà domenica 25 maggio. Sarà una giornata speciale ed emozionante in cui il piccolo borgo dell'alta valle Seriana regalerà divertimento ed allegria a grandi e piccini con spettacoli e animazione per tutti. "Il festival degli artisti di strada è uno degli eventi più emozionanti del nostro calendario – spiegano i volontari della Pro Loco Ardesio – una giornata di festa per le famiglie e quindi per tutti, in cui anche i grandi tornano un po' bambini.