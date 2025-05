Accordo globale OMS | cooperazione sanitaria One Health e budget da 2 mld dollari

Dopo oltre tre anni di negoziati, i Paesi membri dell'OMS hanno siglato il primo accordo globale sulle pandemie a Ginevra, con un budget di 2 miliardi di dollari. Questo patto rafforza la cooperazione sanitaria internazionale, promuovendo il principio One Health e un approccio integrato alla prevenzione e gestione delle crisi sanitarie globali.

Dopo un intenso percorso di trattative durata più di tre anni, i rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sono riuniti a Ginevra per finalizzare il primo accordo globale sulle pandemie. Il nuovo patto si propone di potenziare la cooperazione internazionale nella prevenzione delle future crisi sanitarie, offrendo strumenti per una risposta tempestiva .