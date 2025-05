Accordo Emirati Arabi-Israele per l' invio di aiuti a Gaza

Gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno raggiunto un accordo per l'invio di aiuti umanitari urgenti a Gaza, affinché siano forniti assistenza e sollievo alla popolazione assediata. La decisione, annunciata dai media emiratini, rappresenta un passo importante di cooperazione in risposta alla crescente crisi umanitaria nella Striscia.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo con Israele per consentire l'invio di "aiuti umanitari urgenti" alla Striscia di Gaza assediata, secondo una dichiarazione diffusa oggi dai media statali emiratini. embedpost id="2042863" Lo sceicco Abdullah bin Zayed, vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, «ha avuto una telefonata con Gideon Saar, ministro degli.

Nella notte, almeno 20 vittime sono state registrate negli attacchi israeliani su case a Gaza, con ripetuti raid su Khan Younis.

Gli Emirati Arabi Uniti sono percepiti come un partner strategico per l'Europa. In questo contesto, è stata avanzata una richiesta alla Commissione Europea per finalizzare un accordo che prevede zero dazi commerciali, promuovendo una maggiore integrazione economica tra i due continenti e favorendo opportunità per il futuro.

Gli Emirati Arabi Uniti emergono come partner strategico, spingendo per un accordo commerciale con la Commissione europea che preveda zero dazi.

