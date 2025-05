A tutto gas sulla provinciale | presa la banda che svaligiava i supermercati

A tutta velocità sulla provinciale, la banda di ladri di supermarket è stata intercettata e arrestata dalla Polizia Locale della Valtenesi. Due rumeni di 42 anni, già noti per precedenti di rapina e furto, sono stati fermati sabato sera dopo un'inseguimento. La loro brillante fuga si è conclusa con il pronto intervento degli agenti e il ritiro in caserma.

In fuga sulla Provinciale, arrestati dalla Polizia Locale: in manette due rumeni di 42 anni, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine per rapina, furto e lesioni. Sono stati presi sabato sera dagli agenti della Polizia Locale della Valtenesi: dopo una notte nella camera di sicurezza del.

