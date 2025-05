Gli studenti della scuola primaria di Baselice hanno visitato la caserma dei Carabinieri in un incontro educativo dedicato alla legalità, alla Costituzione e alla cultura civica. Accolti dai militari, i giovani studenti hanno potuto scoprire il ruolo delle forze dell’ordine e rafforzare i valori di rispetto e responsabilità in un momento importante di formazione civile.

Comunicato Stampa Gli studenti accolti dai militari per un incontro formativo tra educazione civica, curiosità e Costituzione Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio . Continua L'articolo A scuola di legalità: visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su Fremondoweb.com