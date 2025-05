A fuoco il giardino di Villa Margherita a Montefiascone e un compattatore per la carta a Civita Castellana

Nelle ultime ore, due incendi nella provincia di Viterbo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: uno a Civita Castellana, dove è andato a fuoco un compattatore per la carta, e un altro a Montefiascone, con il rogo del giardino di Villa Margherita. Fortunatamente, in entrambi i casi non ci sono stati feriti.

Due distinti incendi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nelle ultime ore nella provincia di Viterbo, uno a Civita Castellana e l'altro a Montefiascone. Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti. Compattatore per la carta a fuoco a Civita Castellana Nella. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A fuoco il giardino di Villa Margherita a Montefiascone e un compattatore per la carta a Civita Castellana

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Villa La Quiete, il giardino dell’Elettrice Palatina apre al pubblico \ FOTO

Il giardino storico di Villa La Quiete, splendido esempio del Settecento e ultimo dei giardini creati dalla famiglia Medici, è finalmente accessibile al pubblico.

Villa La Quiete, apre al pubblico il giardino dell’Elettrice Palatina. Ingresso gratuito, ecco quando

Villa La Quiete apre al pubblico il giardino dell'Elettrice Palatina, un tesoro storico della famiglia Medici.

Villa La Quiete, aperto al pubblico il giardino storico

A Firenze, il Giardino storico di Villa La Quiete apre finalmente al pubblico, in occasione del Centenario dell'Università.

Ne parlano su altre fonti

Riqualificazione Villa Margherita, Palaia: “L’obiettivo è recuperare le origini senza snaturare e appesantire il giardino”

Da catanzaroinforma.it: A leggere le critiche mosse da Italia Nostra al progetto di riqualificazione di Villa Margherita ... le “origini” per restituire al giardino la sua tradizionale identità e le sue storiche ...