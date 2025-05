10K Run Empolese

La quarta edizione della 10K Run Empolese si terrà il prossimo 1 giugno, consolidando la sua posizione come l’evento podistico più amata della città. Nonostante la giovane età, questa manifestazione ha già conquistato il cuore degli appassionati, offrendo un percorso entusiasmante e atmosfere coinvolgenti, simbolo di tradizione e passione per il running nel cuore della cittadina fiorentina.

Quarta edizione, il prossimo 1 giugno, per la 10K Run Empolese, diventata la classica per eccellenza della cittadina fiorentina che, pur avendo sempre avuto una solida tradizione podistica, si è fortemente legata a questa manifestazione ancora giovane, ma già molto amata. La gara quest'anno è.

