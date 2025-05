1000 Miglia e Marina Militare quando le auto storiche incontrano il mare

La 1000 Miglia e Marina Militare uniscono passato e mare, celebrando il fascino delle auto storiche e la tradizione italiana. Dal 17 al 21 giugno 2025, questa prestigiosa corsa attraverserà paesaggi unici, scrivendo un nuovo capitolo di un racconto secolare che unisce passione, storia e solidarietà . Un evento imperdibile che testimonia l’anima profonda dell’Italia in movimento.

C’è qualcosa di più profondo di una semplice corsa automobilistica, più duraturo di un trofeo e più potente di un rombo di motore. La 1000 Miglia è, da quasi un secolo, il racconto in movimento dell’Italia. E nella sua edizione 2025, in programma dal 17 al 21 giugno, questa epopea su ruote si arricchisce di una nuova, suggestiva alleanza: quella con la Marina Militare Italiana. Un ponte tra strada e mare, tra la tecnica che solca l’asfalto e quella che naviga gli oceani, entrambi simboli di eccellenza, spirito di avventura e orgoglio nazionale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 1000 Miglia e Marina Militare, quando le auto storiche incontrano il mare

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli: tutti ad ammirare l’orgoglio della Marina Militare italiana

Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa a Napoli, incantando tutti con il suo fascino e rappresentando l'orgoglio della marina militare italiana.

La nave scuola Amerigo Vespucci torna a Napoli: fascino e storia della Marina Militare

L'Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare italiana, fa ritorno a Napoli, richiamando l'attenzione su un patrimonio marittimo di quasi un secolo.

Stalking su una collega, arrestato militare della Marina in servizio sull'Amerigo Vespucci

Un militare della Marina in servizio sull'Amerigo Vespucci è stato arrestato per stalking nei confronti di una collega, dopo che questa aveva interrotto la relazione.

Approfondimenti da altre fonti

Presentata la 1000 Miglia 2025, ritorna la corsa più bella del mondo

Secondo msn.com: Scopri la 1000 Miglia 2025, un evento unico che celebra l'arte automobilistica e la nuova collaborazione con la Marina Militare Italiana ...

La 1000 Miglia prepara il grande spettacolo e già incanta a Roma

Da msn.com: Simbolo indiscusso di creatività, ingegneria e stile italiani si è presentata nella Città Eterna. Il conto alla rovescia verso l'edizione del 2025 è iniziato.

La 1000 miglia 2025 torna a roma e attraversa l’italia con un percorso storico di 1900 km

Come scrive gaeta.it: La 1000 miglia 2025, presentata a Roma alla biblioteca della Marina Militare, unisce tradizione motoristica italiana e innovazione con un percorso di quasi 2000 km tra città storiche e la collaborazio ...