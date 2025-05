Zandonella | Vietare bici potenziate e monopattini nelle aree pedonali

Il consigliere della Lega Luca Zandonella ha presentato una mozione per vietare biciclette potenziate e monopattini nelle aree pedonali di Zandonella. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e tutelare i pedoni nell’urbanistica cittadina, regolamentando l’uso di veicoli leggeri e velocizzati che possono rappresentare un rischio nelle zone pedonali.

Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato una mozione che chiede di intervenire sulla sicurezza stradale nelle aree pedonali urbane della città . «L’obiettivo è chiaro: bisogna intervenire sull’uso incontrollato di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Zandonella: «Vietare bici potenziate e monopattini nelle aree pedonali»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

In bici sulle colline della ciclopista dell'Arno

Immergiti nell'esperienza della ciclopista dell'Arno, dove le colline aretine offrono panorami incantevoli e itinerari immersi nella natura.

Marcus Thuram pizzicato a fare shopping in centro a Milano: esce dal negozio e torna a casa su una bici a noleggio – Il video

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato sorpreso mentre si godeva un pomeriggio di shopping in via Monte Napoleone, a Milano.

"Firenze in bici": dieci percorsi tra memoria, natura e bellezza nascosta

"Firenze in Bici" è un invito a scoprire la città da una nuova angolazione. Attraverso dieci percorsi che intrecciano memoria, natura e bellezza nascosta, il giornalista ci guida in un viaggio lento e consapevole.