WWE | Roxanne Perez debutta ufficialmente a RAW e si qualifica per il Money in the Bank

Roxanne Perez debutta ufficialmente a RAW e si qualifica per il Money in the Bank. Poche ore prima dello show del 19 maggio, la WWE ha annunciato il suo passaggio tramite un video su Twitter, in cui Adam Pearce le consegna il contratto. Ora, i lunedì sera promettono emozioni ancora più entusiasmanti con questa promettente nuova arrivata nel roster di RAW.

Roxanne Perez è ufficialmente parte del roster di RAW. Poche ore prima dell'inizio di Monday Night Raw del 19 maggio, la WWE ha pubblicato su Twitter un video in cui Adam Pearce consegna un contratto a Roxanne, rendendo ufficiale il suo passaggio a RAW. "I lunedì sono appena diventati ancora migliori!" ha twittato la WWE, mostrando Pearce che porge il contratto a una sorridente Roxanne, pronta a firmare.

Altre fonti ne stanno dando notizia

