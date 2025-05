WWE | Rhea Ripley trionfa nel match di qualificazione del Women’s Money In The Bank

Nell’atteso episodio di SmackDown del 16 maggio, Rhea Ripley si è assicurata il successo nel match di qualificazione per il Women’s Money in the Bank. Nel frattempo, Alexa Bliss e Roxanne Perez hanno conquistato le loro piazzole per il pay-per-view del 7 giugno, impreziosendo un backstage ricco di emozioni e sfide che promettono grandi spettacoli nelle prossime settimane WWE.

Nell’episodio di SmackDown del 16 maggio, Alexa Bliss ha conquistato il primo posto per il Women’s Money in the Bank. Roxanne Perez, invece, ha vinto nel triple threat la scorsa notte a RAW, sconfiggendo Becky Lynch e Natalya, guadagnandosi così un posto nel PLE del prossimo 7 giugno. Nel secondo match di qualificazione per il Money in the Bank, Kairi Sane, Zoey Stark e Rhea Ripley si sono sfidate in un incontro molto interessante, durante il quale Stark si è infortunata, trasformando di fatto il triple threat in un match a eliminazione diretta tra Ripley e Kairi Sane, che ritorna in azione dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley trionfa nel match di qualificazione del Women’s Money In The Bank

