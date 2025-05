WWE | Interferenze e colpi bassi Bálor e McDonagh sconfiggono Styles e Penta

Nell’ultima puntata di RAW del 19 maggio 2025, il caos e le interferenze hanno dominato il ring. Bálor e McDonagh hanno sfruttato colpi bassi e strategie subdole per sconfiggere Styles e Penta, trasformando il match in una vera battaglia di nervi e inganni. Un incontro ad alta tensione che ha lasciato i fan senza fiato, sottolineando l’atmosfera ormai sempre più imprevedibile della WWE.

Il caos ha regnato sovrano nell’ultima puntata di RAW del 19 maggio 2025. In un tag team match ad alta intensità, AJ Styles e Penta hanno affrontato Finn Bálor e JD McDonagh, ma a rubare la scena non sono stati solo i colpi spettacolari e le manovre aeree. Il match ha preso una piega totalmente inaspettata. Ecco tutto ciò che è successo sul ring. e fuori! Superkick, enzuigiri e un colpo alla schiena: Match spettacolare a RAW. Penta parte in grande stile con un calcio al petto di JD McDonagh, seguito da un Superkick e un devastante Tilt-a-whirl backbreaker. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Interferenze e colpi bassi, Bálor e McDonagh sconfiggono Styles e Penta

