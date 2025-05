Weekend da podio per la Fratellanza | bronzo europeo per Buselli e doppio argento ai CdS Allievi e

Il weekend della Fratellanza si è concluso con un brillante podio internazionale e nazionale. Francesca Buselli ha esordito in Nazionale conquistando il bronzo agli Europei di marcia a Podebrady. Inoltre, al Campo Comunale di Modena, atleti della società hanno vinto due medaglie d’argento e un altro bronzo ai Campionati Italiani di categoria, confermando il grande momento di crescita e successo.

Si è tinto di azzurro il fine settimana da poco concluso in casa Fratellanza, con l’esordio in Nazionale di Francesca Buselli che ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre agli Europei di marcia per Nazioni andati in scena a Podebray. Il Campo Comunale di Modena, invece, ha ospitato la due. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Weekend da podio per la Fratellanza: bronzo europeo per Buselli e doppio argento ai CdS Allievi/e

